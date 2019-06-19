Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS 2019 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenci ve velilere duyuruldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran’da açılanacak. Sonuçlar “meb.gov.tr” adresinde olacak

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından yayınlanacak. LGS sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Bu bilgiler doğrultusunda LGS tercih işlemlerinin, 24 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.