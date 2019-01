LGS sınavsız yerleştirme kayıt belgeleri 2019 LGS sınavı ne zaman?

MEB lise kayıtları 2018 MEB son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavsız yerleştirme kayıt belgelerine ilişkin yeni düzenleme yaptıklarını açıkladı. Peki LGS sınavsız yerleştirme kayıt belgeleri neler?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Özer, Milli Eğitim Bakanlığının LGS kapsamında sınavsız yerleştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleri ile yapıldığını anlattı. Bakan Yardımcısı Özer, ilk olarak 2019'da sınavsız yerleştirme yapılacak tüm liselerin derslik ve sınıf kapasitelerini yerinde tespit ederek mevcut verileri güncellediklerini bildirdi.

Merkezi bir coğrafi bilgi sistemi oluşturuldu

Özer, Bakanlığın bu alandaki çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti: "Her bir okulun türü ve coğrafi konumunu da tespit ederek merkezi bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) oluşturduk. Bu çalışma 2018 yılı sonu itibarıyla tamamlandı. Artık kayıt bölgeleri bu yeni veri tabanı kullanılarak oluşturulacak. Kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla sahadaki arkadaşlarımızla, il müdürlerimizle birlikte her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunları tek tek inceliyor ve çözümler geliştiriyoruz."

LGS kayıt için gerekli belgeler

1-Öğrencinin kan grubunu gösteren resmi belge.

2-muvaffakat formları(okulumuzda verilecek)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÖĞRENCİ KİMLİK FOTOKOPİSİ (2 ADET)

VELİ KİMLİK FOTOKOPİSİ (1 ADET)

ÖĞRENCİYE AİT 4 ADET FOTOĞRAF (SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ)

Özel Anadolu Sağlık meslek lisesi kayıtları için istenen belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Mezun olduğu okuldan puanını gösterir belge

3. Puan Belgesi(Okul Müdüründen onaylı)

Düz Lise Kayıt İşlemleri nasıl oluyor?

LGS Lise yerleştirmeleri sonucunda bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, düz liselere kayıt için aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundalar. Gerekli olan bu evrakları tamamladıktan sonra kaydınızı yapabilirsiniz.

Anadolu Lise Kayıtları İçin Belgeler:

1- 6 adet fotoğraf,

2- Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

3- Öğrenim Belgesinin aslı,

4- Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır.)

Sınavsız lise kayıtları nasıl yapılacak?

Sınava girmeden yada sınav puanı ile değilde sınavsız liseye kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıtlarında kriter ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş…

1- Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

2- Yerel Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülür.

3- Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır.

4- Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenir.

Yukarıda Ortaöğretime Geçiş Yönergesine göre 2018 lise kayıtları ile ilgili sınavlı ve sınavsız lise kayıtları netlik kazanmış oldu. Öğrencilerden sınavda başarılı olanlar sınavla öğrenci alan liselere tercih yapabilirken sınav puanlarına göre sıralama yapılacak, sınavsız liselere kayıt olmak isteyenler ise okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterlere göre sıralama yapılacak.

Sınav ne zaman yapılacak?

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınavı, MEB tarafından 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. LGS sayısal sınavında 40 soru için öğrenciler 80 dakikada cevaplamaya çalışacak. LGS sözel sınavında ise 50 soruya öğrenciler 75 dakikada cevap arayacak.