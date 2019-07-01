LGS sınavındaki başarıda "satranç etkisi"





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Çok sayıda satranç sporcusunun Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincilikleri elde etmeleri dikkati çekti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada satrançla ilgilenen birçok sporcunun LGS’de yüksek puan aldığını belirterek, "Sporcularımızın eğitimdeki başarısı hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımız hedeflediği liseleri kazanma şansı elde ederken bir yandan da burslu okuma şansı yakaladılar. Bu başarının Türkiye’nin dört bir yanına yayılması da bizi ayrıca memnun etti." ifadelerini kullandı.

Satrançla ilgilenen çocukların ders notlarının yükseldiğini, algısının güçlendiğini, sosyalleştiğini ve kendi zaman planlamasını yapabilir hale geldiğini vurgulayan Tulay, "Çocuklarımız satrançla beraber, sabretmeyi, yenilgiden ders çıkarmayı, pes etmemeyi de öğreniyorlar. Satrancın bu kazanımları da çocuklarımıza sınavlarda derece olarak yansıyor. Satranç, aileyi de içine katan, aile birlikteliğine katkı veren bir spor." diye konuştu.

Başkan Gülkız Tulay, yeni projelerle satranç sporunun yaygınlaştırılması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatarak, "Yaklaşık 24 bin satranç sınıfı ile Anadolu'nun her köşesine bu sporu taşıdık. Satrancın seçmeli ders olarak okutulması, okullarda satranç sınıflarının açılması ve bu konuda velilerin, öğretmenlerin istekleri ve talepleri bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bizim çok sayıda sporcumuz Türkiye'nin en iyi okullarında burslu okuyor. Artık başarılı satranç sporcusu olmak özel okullarda bir indirim sebebi." değerlendirmesinde bulundu.





- "Satrancın gelişime yüzde yüz katkısı var"





LGS Türkiye birincilerinden Mert Coşkun, "Öncelikle saatlerce durmadan çalışayım, çok soru çözeyim diye düşünmedim. Sadece yanlışlara yöneldim ve o konularda daha çok soru çözdüm." dedi.

Bildiği konulara tekrar tekrar çalışmadığını, bilmediği konulara odaklandığını belirten Mert, "Liselerle ilgili araştırmalar yaptım ve yabancı dil eğitimi de almak istediğim için önceliğim İstanbul Erkek Lisesi oldu." diye konuştu.

"Satrancın gelişime yüzde yüz katkısı var." ifadesini kullanan Mert, şunları söyledi:

"Satranca ara verdiğimde sınav notlarım düşüyordu. Tekrar satranç oynamaya başladığımda ise sınav notlarımın ve derslere olan dikkatimin yükseldiğini fark ettim. Satrancın dikkate büyük etkisi var. Satranç sporu ile ilgilenen tüm arkadaşlarım LGS’de güzel sonuçlar yaptılar. Rakiplerine üstünlük sağladılar."





- "Satrancı bırakmadım"





LGS Türkiye birincilerinde Büşra Gün, satrancın eğitimde kendisine olumlu yönde katkı sağladığını belirterek, "Kendime katkı sağlayacak az ve öz soru çözerek planlı bir çalışma gerçekleştirdim." yorumunu yaptı.

"Sürekli kurslarım olmasına rağmen satrancı bırakmadım ve evde babamla beraber satranç oynamaya devam ettim." diyen Büşra, şöyle konuştu:

"Satranç sayesinde daha hızlı düşünme, soruları daha çabuk yanıtlama gibi kazanımlar elde ettim. Bana olumlu yönde katkı sağladı. Satranç çok eğlenceli ve eğitime de katkı sağlıyor. O yüzden öğrenci arkadaşlarıma satranç oynamalarını tavsiye ediyorum. Kabataş Erkek Lisesi’ne ya da Çankaya Fen Lisesi’ne gitmek istiyorum.”





- “Çalışmalarımı bir plan dahilinde yaptım”





LGS Türkiye birincilerinden satranç sporcusu İbrahim Halil Yıldırım, sınav sürecinde tüm çalışmalarını bir plan dahilinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Dersi derste dinleyip, ödevleri zamanında yaptığını ve hiçbir zaman abartarak çalışmadığına değinen İbrahim, şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalarım planlıydı. Sonunda başarılı oldum. Amerikan Robert Koleji burslu olarak, Galatasaray Lisesini veya İstanbul Erkek Lisesini hedefliyorum. Satranç dikkatimin artmasını, analitik düşünmemi sağladı. Yorum gücümü arttırdı, planlı çalışmamı sağladı. Öğrencilerin satranç oynamalarını tavsiye ediyorum. Satranç sabretmeyi ve her şeyin bir anda olmayacağını, çalışarak başarılı olunabileceğini öğretiyor. Bundan sonraki yıllarda sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem, yoruma dayalı sorular çözmeye öncelik versinler."





- Sınavda başarılı olan sporcular





Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara’dan Baran Kılıç ve İbrahim Halil Yıldırım, Aydın'dan Kerem Tunçbilek, Bursa'dan Çağla Engin, Denizli'den Nehir Tokat, Elazığ'dan Hüseyin Tekdemir ve Baran Kaçar, İstanbul’dan Ahmet Doruk Koçer ve Oğuz Kağan Aydın, İzmir'den Ediz Aldoğan, Malatya’dan Mert Coşkun, Nevşehir’den Gökay Nuray, Niğde’den Büşra Gün, Ordu'dan Mehmet Metehan Kır, Samsun'dan Ata Saydam ve İdil Belkıs İğde ve Yalova’dan Ege Yiğit Köksal tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini paylaştı.

Ayrıca Bursa'dan Safiye Öykü İnce, Kırıkkale'den Berrak Gündüz, Konya'dan Avni Oflaz ve Kerem Bilge Gedik, Niğde'den Nida Yılmazcan ve Enfal Tufan ise sadece bir ya da birkaç yanlış yanıt ile tam puana yakın bir derece aldı.



