LGS sınavı kaldırılacak mı? 2020 LGS ne zaman?

2020 LGS ne zaman? 2020'de LGS sınavı kaldırılacak mı? sorusu şimdiden merak konusu oldu. LGS sınavının 2020'de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığından resmi bir açıklama bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk 2020'de de LGS olacağını ancak sonrasında olup olmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 LGS ne zaman? LGS sınavı kaldırılacak mı? İşte ayrıntılar...

LGS sınavı kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere seslenerek, içlerinden birçok Aziz Sancar'ların çıkacağını belirtti. Başarının hep birlikte sağlanacağının altını çizen Safran, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Safran ayrınca LGS'nin kaldırıp jaldırılmayacağı hususunda da "Gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya çalışıyoruz." diyen Safran, "İnşallah bundan sonra öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak rahat bir eğitim hayatı sürdürecek. Bu ilk bakışta çok zor görünüyor ama inşallah bunu Türkiye olarak hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sınavı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seneye de LGS var. Ama sonraki senelerde sürüp sürmeyeceğini Ekim ayında yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Çünkü üzerinde çalıştığımız yeni bir sistem var. Asıl hedefimiz kuralı yeni başlayanlara koymak, ortadakilere, bir sisteme başlamış olanlara yeni kural getirmemek."

2020 LGS ne zaman?

Yapılan açıklamalara göre geçen tahmini olarak 2020 LGS sınav tarihi ve sonuç açıklanma tarihleri şu şekilde:

2020 LGS Tahmini Sınav Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi Günü

2020 LGS sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi Günü