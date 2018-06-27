LGS yüzdelik dilim | 2018 YEP puanım ne?

MEB 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 açıklanacağını duyurdu. Duyuruda olduğu gibi de LGS sınav sonuçları bugün açıklamdı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrencilerin yüzdelik dilim puanları belirlendi. İşte LGS sınav sonucuna göre öğrencilerin yüzdelik dilimleri

Lise taban puanları 2018 İstanbul

Ankara lise taban puanları 2018 Ankara lise yüzdelik dilimleri EYP ve kontenjanları

Özel liselerin 2018 taban puanları ve kontenjanları

İyi bir lise hayali kuran yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bu yıl kaldırılan TEOG yerine LGS yani Liselere Giriş Sınavı’na girdi. 2018 LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. İki bölüm halinde yapılan LGS sınavı ilk bölümde sözel alanda luşturulan 50 soruluk kısmı için 75 dakika, sayısal bölümden oluşan ikinci bölüm ise 40 soruyla 60 dakika sürdü. LGS sınavında ter döken yaklaşık 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi 2018 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MEB akşam saatlerinde LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuç sayfasında LGS puanını değil, LGS sınavındaki yüzdelik dilimlerini öğrendi.

LGS 2018 SINAV SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİM PUANINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

MEB LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. Ancak MEB sondakika yaptığı açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin değiştiğini açıkladı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları http://sonuc.meb.gov.tr'den öğrenilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

YÜZDELİK DİLİM (YEP) NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. Milli Eğitim Bakanlığı yani MEB sizin Türkiye’de veya il bazında kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (sınava giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar neticesinde de yüzdelik dilim puanları değiştirebilir.