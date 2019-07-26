LGS nakil tarihleri ne zaman? LGS okul nakil başvuruları

LGS 2019 okul nakil işlemleri araştırılıyor. LGS boş kontenjanlar ve taban puanları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS tercih sonuçlarını açıklamıştı. Yeni sisteme göre, öğrenciler ya ikamet ettikleri yere en yakın liseye yerleştiriliyor ya da merkezi sınav puanı ile tercih yapıyor. İstediği okula yerleşemeyen öğrenciler birinci nakil sürecinde yeniden tercihte bulunabilecek. Peki LGS nakil tarihleri ne zaman?

2019 LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavının ardından boş kontenjan ve taban puanları da belli oldu.

LGS’de boş kontenjanlar ve taban puanları ‘e-okul.meb.gov.tr’ adresinden öğrenilebiliyor.

LGS nakil başvuruları ne zaman?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini belirtilen tarihlerde başlayacak.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.