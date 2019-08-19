LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 2019 arama motorunda en çok aratılan konular arasında. ise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giren öğrenciler için tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak. Peki LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 2019

LGS nakil işlemleri nasıl yapılır?

LGS nakil işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. LGS 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından son aşamaya gelindi. Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında oldu. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrenciler, il-ilçe nakil komisyonlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

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LGS 3. nakil işlemleri ne zaman?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekiyor.

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 6 Eylül'de duyurulacak.