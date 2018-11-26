LGS merkezi sınav tarihi açıklandı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2019 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre sınav 1 Haziran tarihinde yapılacak.

Süre uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.