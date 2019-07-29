LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak? LGS 2019

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuçlara göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercihleri beklemeye başladı. Bu nedenle LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:36
LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak? LGS 2019

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuçlara göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercihleri beklemeye başladı. Bu nedenle LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS ikinci tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih işleminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alım yapılacak.

Boş kontenjanlarda da hiçbir yere yerleşme hakkı kazanamayan öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Birinci nakil tercihleri 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İkinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS tercih süreci nasıl olacak?

29 Temmuz – 2 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

5 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

5-8 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

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