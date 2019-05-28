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LGS için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak- Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. İki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak- Açıklanan kontenjanlara göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı- MEB, iş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liselerini, proje okul kapsamına dahil ettiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak- Yerel yerleştirmede 2018'in ortaokullarda bulunuşluk kriterini kaldıran Bakanlık, bu yerleştirmeyi öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapacak

28 Mayıs 2019 Salı 09:16
LGS için geri sayım başladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Haziran'da iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

- Tarihi okullar "proje okulu" oldu

Bakanlığın açıkladığı kılavuza göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı. Sosyal bilimler liselerine 2019'da bir okul ilave edildi ancak kontenjanı aynı kaldı. Anadolu liselerinde, tarihi uzun yıllara dayanan ve bir geleneği senelerden beri başarılı şekilde sürdüren okullar, "proje okulu" yapılarak sınavlı okullar kapsamına alındı.

İş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liseleri proje okul kapsamına dahil edildiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak.

Merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

- Sınavsız yerel yerleştirme

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunuşluk kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Okul başarı puanının değerlendirilmesinde, puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları, virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.

Bakanlık, LGS'ye yönelik toplam 8 örnek soru kitapçığı yayımladı. Bu sorularda, ezbere dayalı değil yorumlama, akıl yürütme, eleştirel düşünebilme, okuduğunu anlama, çıkarım yapabilme gibi becerileri isteyen sorular dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:16
  1. LGS
  2. meb
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