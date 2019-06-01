LGS ham puan nasıl hesaplanır? Yüzdelik dilim nedir?

LGS sınavına giren öğrenciler ham puan hesaplamalarını sorguluyor. Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapıldı. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanıyor, çoktan seçmeli 90 soru soruldu ve aynı gün gerçekleştirildi. Sınavdan elde edilecek sonuçlarla, Türkiye genelinde bin 531 lisedeki 139 bin 660 kişilik kontenjana merkezi sistemle yerleştirme uygulanacak. 1 Haziran’da LGS’ye giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başlıyorlar. Yüzdelik dilim nedir? Ham puan nasıl hesaplanır?

Ham puan nasıl hesaplanır?

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Yüzdelik dilim nedir ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.