LGS birincisine çeyrek altın

Liselere Geçiş Sınavı birincilerinden Zeynep Öz, Kaman İlçesinde Kaymakam Murat Girgin tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, liselere geçiş sınavı’nda ilçe genelinde ilk 10’a giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

İstikrarlı ve düzenli çalışma sonrasında başarının oluştuğunu ifade eden Kaymakam Girgin, "İlçemiz genelinde ilk 10’a giren gurur kaynağı öğrencilerimiz, okul müdürlerimiz ve onlar için her türlü desteği veren ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarının lisede, üniversitede ve hayat boyu sürmesini temenni diliyorum. Sınav süreci sizler için yorucu ve stresli bir dönem oldu. Artık sırada hayatınızın dönüm noktası olan üniversite sınavı var. Sizlere bir büyüğünüz olarak tavsiyem okul derslerinizin yanında müzik, spor, sosyal ve kültürel alanlarda da kendinizi geliştirmeniz ve yetiştirmenizdir."dedi.

LGS sınavında ilk 10’a giren öğrenciler,Kaymakam Girgin tarafındançeyrek altın ile ödüllendirildi. LGS sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zeynep Öz’e

çeyrek altınla birlikte dizüstü bilgisayar hediye edildi.