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LGS birincileri ödüllendirildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:25
LGS birincileri ödüllendirildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.


Vali Baruş makamında kabul ettiği 7 öğrenci ve aileleri ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik etti.


Vali Baruş burada yaptığı konuşmada, “İlimiz adına gerçekten kendileri ile gurur duyduğumuz bu başarılı öğrencilerimiz, liselere giriş sınavında 500 tam puan alarak göğsümüzü kabarttılar. Bu başarıda da sadece öğrencilerimizin çalışmaları değil öğretmenlerimizin, idarecilerimizin emekleri göz ardı edilemez. Tabii bunlardan önce de uyumlu bir aile ortamı ile anne-baba-çocuk ilişkilerinin sağlıklı olması neticesinde gençlerimiz bu başarıyı elde ettiler. Bu sebeple ben tekrar bütün öğrencilerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılarının lisede ve üniversite yıllarında da devam etmesini temenni ediyorum” dedi.


Vali Baruş daha sonra LGS’de 500 tam puan alan öğrencileri çeyrek altın ve kitapla ödüllendirdi.


Program günün anısına birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:25
  1. fotoğraf
  2. kitap

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