LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e okul üçüncü nakil yerleştirme başvuru ve sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liseye yerleştirme işlemlerinin üçüncüsünü gerçekleştiriyor. LGS yerleştirme sonuçlarına göre MEB 3. nakil başvurularını Kurban Bayramı sonrası başlattı. Buna göre, MEB üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MEB LGS 3. Nakil başvuruları e okul VBS üzerinden yapılacak. Peki LGS 3. Nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. İlk iki nakil başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi üçüncü nakil başvurularında. Üçüncü nakil başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 17:00’ye kadar başvurular gerçekleşirken, LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00’da MEB’in resmi web sitesinde açıklanması bekleniliyor.

MEB 4. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4. nakil başvuruları ise 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.