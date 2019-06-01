LGS 2019 taban puanları ne zaman açıklanacak?

LGS sınavının yapılmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Peki 2019 Lise taban puanları ne zaman açıklanır? LGS 2019 yılında 1 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih yapmayı bekliyorlar. Lise sınav sonuçları 24 Haziran’da erişime açılacak. İşte ayrıntılar...

uanları sınavın sona ermesinin ardından yoğun ilgi görüyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı 1 Haziran tarihinde yapıldı. Sınava katılan öğrenciler belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. Sınav iki oturum şeklinde yapıldı. LGS sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak. Ardından tercihler için süreç başlayacak.

LGS taban puanları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak.