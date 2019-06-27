LGS 2019 okul tercihleri nasıl yapılacak?

LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı, sıra tercih dönemine geldi. Sınav sonuçlarını öğrenen lise adayları merakla nasıl tercih yapacaklarını merak ediyor. Öğrenciler Google arama motorunda LGS 2019 taban puanı ve 2019 LGS 2019 tercihleri nasıl yapılır, LGS 2019 tercihlerinde nelere dikkat edilmeli, LGS 2019 tercih sıralaması nasıl yapılır sorularını araştırmaya devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerini yaparken bazı hususlara dikkat etmeli. Peki LGS 2019 tercihleri nasıl yapılacak?

LGS 2019 tercihleri nasıl yapılacak?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 1 Temmuz'da başlayacak tercih dönemine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladı; Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için;

-MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

-Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

-Örneğin; Tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

-Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

-Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklardır.

-Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9.ve 10.sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu Liseleri 1.ve 12.sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum.

Tercih listesi oluştururken;

-MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna giriniz.

-İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayınız.

-İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayınız.

-Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyiniz. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.

-İl ve ilçe seçimlerini yapınız.

-Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyiniz.

Örneğin; Yüzdelik dilimiz 3.35 ise seçim yapacağınız aralığı 2.50 ile 4.10 olarak belirleyiniz. Yüzdelik dilimi aralığınızı belirlerken en düşük yüzdelik dilimi baz almanız gerekiyor.

Aralığı belirledikten sonra listeleyiniz.

Çıkan listeden okul seçerken;

– İlk iki okulu yüzdelik diliminizden daha küçük okullardan,

– Üçüncü okulu kendi yüzdelik diliminize denk olan okul olarak belirleyiniz.

– Son iki okulu kendi yüzdelik diliminizden daha yüksek okullardan seçerek listenizi tamamlayınız.

-Tercih listenizi onaylamadan önce seçtiğiniz okulları yerine görerek son kararınızı veriniz.

-Tercih ekranları açıldığında üçüncü olarak tercih yapabileceğiniz okul türü pansiyonlu okullardır. Ama bu okul türüne ait okulların hangileri olduğu ile ilgili bir bilgi henüz yok.

MEB TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TERCİH KILAVUZU

LGS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?

Öğrenciler toplam üç ayrı alanda 15 okul tercih edebilecek

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4'lük dilim ile %6'lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.