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LGS soruları nasıl olacak? MEB 2019 LGS sayısal ve sözel örnek soruları

LGS ne zaman yapılacak? 2019 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sınavı yani LGS sınavının 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını açıklamıştı. MEB, LGS sınav sorularının nasıl olacağına ilişkin örnek soruları yayınlamaya devam ediyor. MEB LGS sayısal ve sözel örnek soruları son dakika.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:07
LGS soruları nasıl olacak? MEB 2019 LGS sayısal ve sözel örnek soruları

LGS ne zaman yapılacak? 2019 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Liselere Geçiş Sınavı yani LGS sınavının 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını açıklamıştı. MEB, LGS sınav sorularının nasıl olacağına ilişkin örnek soruları yayınlamaya devam ediyor. MEB LGS sayısal ve sözel örnek soruları son dakika.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin beşinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik beşinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ayında, dört kez örnek soru kitapçığı yayımlamıştı. Beşinci kez yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli internet sitesinden erişilebiliyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:25
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