LGS 2018 sonuçlarını şimdi öğren | MEB liselere giriş sınavı sonuçları sorgula

İyi bir lise hayali kuran yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bu yıl kaldırılan TEOG yerine LGS yani Liselere Giriş Sınavı’na girdi. 2018 LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. İki bölüm halinde yapılan LGS sınavı ilk bölümde sözel alanda luşturulan 50 soruluk kısmı için 75 dakika, sayısal bölümden oluşan ikinci bölüm ise 40 soruyla 60 dakika sürdü. LGS sınavında ter döken yaklaşık 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi 2018 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

MEB LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. Ancak MEB sondakika yaptığı açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin değiştiğini açıkladı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları http://sonuc.meb.gov.tr'den öğrenilecek.

MEB 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 açıklanacağını duyurdu. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde (meb.gov.tr) erişime açılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2018 LGS TÜRKÇE SORULARI