LGS 2018 sınav sonuçları sonuc.meb.gov.tr meb.gov.tr ve odsgm.gov.tr'den sorgula

8. sınıf öğrenciler için heyecan dorukta zira bugün Liselere Giriş Sınava yani LGS sınav sonuçları açıklanacak. MEB’den son dakika gelen açıklamaya göre LGS sonuçları saat 16:00’da açıklanacağı duyruldu. LGS 2018 sonuçları meb.gov.tr ve odsgm.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

8. sınıf öğrenciler için heyecan dorukta zira bugün Liselere Giriş Sınava yani LGS sınav sonuçları açıklanacak. MEB’den son dakika gelen açıklamaya göre LGS sonuçları saat 16:00’da açıklanacağı duyrumuştu. MEB LGS sınav sonuçlarını erişime açtı.

LGS 2018 sonuçları meb.gov.tr ve odsgm.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. LGS sonuçları ne zaman açıklanır, 2018 liseye giriş sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak aramaları son saatlerde arttı. 2 Haziran'da yapılan ve isteyen 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sonuçları bugün saat 16:00’da açıklanacağı MEB tarafından duyruldu. LGS sonuçları nasıl öğrenilecek, meb.gov.tr adresinde. e-Okul’un sorgulama sayfasından da puanlar görülebiliyor. ÖDSGM sitesinde sadece sorular ve cevaplar yayınlanıyor.