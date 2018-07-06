THY - İmaj
0553 313 94 23

LGS 1.'si imam hatipli Azra Kargı'nın tercihi imam hatip lisesi oldu

İmam Hatip Ortaokulunda okuyup LGS'de 500 tam puan yapan Azra Kargı, lise tercihini de imam hatipden yana yaptı.

06 Temmuz 2018 Cuma 22:17
LGS 1.'si imam hatipli Azra Kargı'nın tercihi imam hatip lisesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarısından dolayı arayıp tebrik ettiği Azra Kargı Lise tercihini yaptı. 

Türkiye genelinde 500 tam puan alan tek imam hatipli öğrenci olan LGS birincisi, Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu mezunu Azra Kargı, öğrenimine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etme kararı aldı. 

LGS birincisi Azra tercihini yapmadan önce Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edip okul müdürü Mitat Tekçam ile görüşmüştü. Görüşme sonrası babası ile birlikte okuldaki birimleri dolaşan Azra kararını bu şekilde netliğe kavuşturdu.

İmam Hatipli Azra Kargı, LGS birincisi oldu

MUHARREM İNCE İMAM HATİP OKULLARINI 'BAŞARISIZ' İLAN ETMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecinde katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını karalayan açıklamalarda bulunmuştu.

İmam hatip liselerine yönelik daha önceki eleştirilerine devam eden Muharrem İnce, "Şu anda o kadar çok imam hatip lisesi var ki, ama öğrenci yok. Yüzde 35'te kapasitesi, bu da israftır. İmam hatibe çocuğunu gönderen annelere saygım sonsuz ama bir de sınavda nereyi kazanıyor ona bak, sonuca bak" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce İmam Hatip Liselerinin doluluk oranını yüzde 84 olarak açıklamıştı.

Öte yandan hala bu sözlerinden dolayı imam hatiplilerden özür dilemeyen Muharrem İnce'nin LGS 1'incisi Azra Kargı'yı ne zaman tebrik edeceği ise merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 22:17
  1. Adana
  2. İmam Hatip Ortaokulu
  3. İmam Hatip Lisesi
  4. Azra Kargı
  5. kartal imam hatip lisesi
  6. EĞİTİM Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etli nohut yemeği nasıl yapılır?
    1. Etli nohut yemeği nasıl yapılır?
    2. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    3. İşgalci İsrail'den katliam: 1 ölü, 396..
    4. Bunyon hastalığına dikkat!
    5. Mümtazer Türköne kimdir?
    6. Ülkeyi karıştıran bir seks partisi..
    7. İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel..
    8. Açık lise sınav soruları 2018 MEB AÖL..
    9. Uruguay Fransa çeyrek final maç sonucu..
    10. Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?
    11. Gergedan avlamak isterken aslanlara..
    12. Kamburluk nedir? Nasıl tedavi edilir?
    13. Tahliye edilen Ahmet Turan Alkan kimdir?
    14. Son KHK yayınlandı mı? Yeni KHK ihraç..
    15. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler..
    16. Lif içeren besinler hangileridir?
    17. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    18. Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon..
    19. AÖL 3. dönem sınav soruları ve..
    20. Dikkat! Bu içecekler kilo yapıyor
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!
    Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor