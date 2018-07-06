LGS 1.'si imam hatipli Azra Kargı'nın tercihi imam hatip lisesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarısından dolayı arayıp tebrik ettiği Azra Kargı Lise tercihini yaptı.

Türkiye genelinde 500 tam puan alan tek imam hatipli öğrenci olan LGS birincisi, Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu mezunu Azra Kargı, öğrenimine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etme kararı aldı.

LGS birincisi Azra tercihini yapmadan önce Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edip okul müdürü Mitat Tekçam ile görüşmüştü. Görüşme sonrası babası ile birlikte okuldaki birimleri dolaşan Azra kararını bu şekilde netliğe kavuşturdu.

İmam Hatipli Azra Kargı, LGS birincisi oldu

MUHARREM İNCE İMAM HATİP OKULLARINI 'BAŞARISIZ' İLAN ETMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecinde katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını karalayan açıklamalarda bulunmuştu.

İmam hatip liselerine yönelik daha önceki eleştirilerine devam eden Muharrem İnce, "Şu anda o kadar çok imam hatip lisesi var ki, ama öğrenci yok. Yüzde 35'te kapasitesi, bu da israftır. İmam hatibe çocuğunu gönderen annelere saygım sonsuz ama bir de sınavda nereyi kazanıyor ona bak, sonuca bak" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce İmam Hatip Liselerinin doluluk oranını yüzde 84 olarak açıklamıştı.

Öte yandan hala bu sözlerinden dolayı imam hatiplilerden özür dilemeyen Muharrem İnce'nin LGS 1'incisi Azra Kargı'yı ne zaman tebrik edeceği ise merak konusu oldu.