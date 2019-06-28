LGS 1’inciliğini getiren öğrencinin birikimi oldu

Bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda Pendik Birikim Koleji 8. sınıf öğrencisi Nursima GÖLYERİ tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu. İnsanın en değerli birikiminin eğitimi olduğuna inanan Nursima GÖLYERİ, “Başarılı olmak, uzun bir yolculuktur. Ortaokuldan itibaren gerekli hazırlığı yapmak gerekiyor.Bu yolculukta en önemli konu derslerden, çalışma disiplininden kopmadan amacına pür dikkat ilerlemektir. Ortaokula geçtiğimden beri okuduğum kitaplar, derslerime gösterdiğim özen ve öğretmenlerimin benim üzerimdeki katkısı en değerli birikimim oldu.” dedi.

Birinci olmanın sevinç ve mutluluğu gözlerinden okunan Nursima GÖLYERİ, “Başarımın sırlarından biri de sosyal hayattan kopmadan zamanımı verimli kullanmak.” diyerek konuşmasına devam etti.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

LGS birincisi öğrenci son olarak, “Kitap okuma alışkanlığını kazanmam bana çok şey kattı, bu yüzden seneye sınava girecek öğrenci arkadaşlara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederim. Üzerimde emeği olan Pendik Birikim Koleji öğretmenlerine de çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.