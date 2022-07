LGBTİ destekçisi baro neyin peşinde? İlginç 'Bediüzzaman' hamlesi! Mirasçılarını da dinlemediler

LGBTİ destekçiliği yapan Şanlıurfa Barosu, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin naaşının kaçırılmasıyla ilgili ilginç bir adımda bulundu. Bediüzzaman'ın ideoloji ve inançlarının tersine hareket eden baronun avukatları, İslam aliminin kabrinin yerinin açıklanması için AİHM'e gideceğini açıkladı. Öte yandan Said Nursi'nin mirasçılarından bu harekete tepki geldi ve "Merhum Said Nursi'nin vasiyeti gizli kalmasını istemesi nedeniyle baro bu davadan vazgeçsin" ifadeleriyle çağrısında bulundu.