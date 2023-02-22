LGBT desteğiyle bilinen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Diyaneti mahkemeye verdi

Diyanet'in İslam'a uygun olarak verdiği "evlatlık" fetvasından sonra gündeme geldi.

LGBT desteğiyle bilinen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "anayasaya uymayan fetvalar verdiği" gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Baran Haber sitesinde şöyle bir yorumda bulunuldu.

Yapılan suç duyurularının gerekçesi mevcut yasalara göre doğru fakat müslüman adını taşıyanlar için yanlış.

Müslüman olduğunu iddia eden yöneticiler; Ya Anayasayı bu sapkın anlayışın dayanacağı bir merci olmaktan kurtararak İslam'ın hükümlerine mutabık bir anayasaya geçin yahut mevcut Anayasaya zıt olan hükümler ihtiva eden İslam'ı hiç bir şekilde ağzınıza almayın.

Önce samimiyet herkes inancının gereğini yapsın ya tam gavur olun ve sapkınlık üreten mevcut hükümlere uyun, ya tam Müslüman olun ve dininizin emirlerini uygulayın.

Muvazayı bırakın.