Lezzetli palamut pişirme teknikleri ile sizleri baş başa bırakıyoruz! Ramazan ayının en lezzetli menülerden

Kızartma olarak pişirecekseniz…Her kızartmada olduğu gibi balık kızartmasında da yağ önemli bir unsurdur. Palamudu atmadan önce kızartma yağının iyice kızmış olmasına dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde balık bütün yağı emecektir. Palamudu kızartma işlemine geçmeden önce iyice temizlenmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda yıkadıktan sonra üzerini muhakkak kâğıt havluyla kurulamanız gerekmektedir. Palamudu kızartırken dilim halinde kızartmalı, arkalı önlü pişirmelisiniz. Fileto şeklinde kesilmiş palamudu muhakkak fırında pişirmelisiniz.

Aynı zamanda balığın lezzetli bir şekilde pişmesini istiyorsanız pişmeden önce kesinlikle tuzlamanızı öneriyoruz.

Fırında pişirecekseniz…Balığı fırında pişirdiğinizde lezzetsiz ve kuru olduğunu düşünüyorsanız bir takım şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Lezzetli bir palamut için önceden muhakkak zeytinyağı ve baharatlarla merine etmeniz gerekir.

Ayrıca biraz kulağa ilginç gelebilir ancak balığı marine etmeden önce tuzlu ve rendelenmiş soğan ile ovmanız gerekir. Bu balığın suyunu içinde hapsetmesine, lezzetli sulu sulu balık yemenizi sağlayacaktır.



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