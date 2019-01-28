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Lezginka Bursa'da sahne aldı

Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka'nın, "2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" anlaşması dolayısıyla Bursa'da gerçekleştirdiği özel gösteriye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:40
Lezginka Bursa'da sahne aldı

BURSA (AA) - Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, "2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" dolayısıyla Bursa'da sunduğu özel gösteriyle sanatseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteride, Lezginka, "Rutullerin Dansı", "Gorski Dansı", "Köyde Şenlik", "Kumukların Dansı", "Dağlıların Dansı", "Nogayların Dansı" ve "Selam Dansı"nın da aralarında olduğu 16 farklı performans sergiledi.

Topluluğun sergilediği gösteri, izleyicilerden tam not aldı.

Lezginka Türkiye Temsilcisi Gazi Aydemir, yaptığı açıklamada, topluluğun 60. sanat yılında dünya turnesine Türkiye'den başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2019 yılının karşılıklı kültür ve turizm yılı olması ve bu çerçevede gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki Türkiye'de Lezginka ile başlatmış oldu." dedi.

Aydemir, Lezginka'nın kuruluşundan bu yana 5 kıtada 80'i aşkın ülkede gösteri gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Topluluk sahne aldığı 5 binin üzerinde gösterisiyle 30 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Ayrıca dünyanın en tanınmış dans festivalleri ve yarışmalarında 70'ten fazla ödül kazandı." ifadesini kullandı.

"Lezginka" adıyla 1959'da kurulan Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu'nun başkanlığını, 1993'ten bu yana Rusya Federasyonu onur ödülü sahibi ve kültür emekçisi Canbolat Magomedov üstlenirken sanat yönetmenliğini ise Rusya Federasyonu onur sanatçısı ve Dağıstan halk sanatçısı Zalimhan Hangereyev yapıyor.

Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 100'den fazla dans seçkisiyle 33 etnik halktan oluşan Dağıstan'ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halklarının folklorunu da barındırıyor.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:40
  1. Bursa
  2. Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu
  3. Gösteri
  4. Lezginka
  5. sahne

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