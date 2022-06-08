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Gündem Lezbiyen Ebrar'dan bir pislik daha! Milli(!) voleybolcu, mide bulandırmaya devam ediyor
Gündem

Lezbiyen Ebrar'dan bir pislik daha! Milli(!) voleybolcu, mide bulandırmaya devam ediyor

Eşcinsel hayat tarzını kamuoyu önünde yaşamaktan çekinmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, pespaye "aşk hayatı(!)" ile gündem olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:45:00 -
Lezbiyen Ebrar'dan bir pislik daha! Milli(!) voleybolcu, mide bulandırmaya devam ediyor

Eşcinsel hayat tarzını kamuoyu önünde yaşamaktan çekinmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, pespaye "aşk hayatı(!)" ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İmge'den ayrılan Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile birlikte olduğunu açıklamıştı. Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'dan ise ilginç bir paylaşım geldi. Başkır, Karakurt'un kendisine samimi baktığı bir fotoğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü. Karakurt da paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi. Söz konusu iğrençliğin tüm Türkiye'nin gözünün içine sokulması "pes" dedirtti.

 

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

BU SAPIĞI AB 'YE POSTALAMALI ORADA NORMAL.

Milli

Milli Takım Türkiyeyi temsil ediyor. İyi örnek olmalı. Orada özel hayat ortalara dökülmez. Rezilliğe dur denmesi lazım.
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