Lezbiyen Ebrar'dan bir pislik daha! Milli(!) voleybolcu, mide bulandırmaya devam ediyor

Eşcinsel hayat tarzını kamuoyu önünde yaşamaktan çekinmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, pespaye "aşk hayatı(!)" ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İmge'den ayrılan Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile birlikte olduğunu açıklamıştı. Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'dan ise ilginç bir paylaşım geldi. Başkır, Karakurt'un kendisine samimi baktığı bir fotoğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü. Karakurt da paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi. Söz konusu iğrençliğin tüm Türkiye'nin gözünün içine sokulması "pes" dedirtti.