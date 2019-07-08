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"Leyleklere Yeni Yuva" projesiyle her yıl 13 bin leylek ağırlanıyor

Doğayı ve doğal hayatı koruma bilinciyle 2009 yılında başlatılan ve oluşturduğu farkındalıkla birçok ödül alarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından örnek gösterilen "Leyleklere Yeni Yuva" projesi, 10.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
"Leyleklere Yeni Yuva" projesiyle her yıl 13 bin leylek ağırlanıyor

Doğayı ve doğal hayatı koruma bilinciyle 2009 yılında başlatılan ve oluşturduğu farkındalıkla birçok ödül alarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından örnek gösterilen "Leyleklere Yeni Yuva" projesi, 10. yılında leylekleri yuvalandırmaya devam ediyor.


Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Bereket Enerji Grubu’nun elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirilen “Leyleklere Yeni Yuva” projesi, 10. yılında daha fazla leyleğe yuva olmaya devam ediyor. Dağıtım hizmet bölgeleri Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vermek için 2009 yılında başlatılan proje, bu yıl 10. yıl dönümünü kutluyor. Her yıl 13 bine yakın leylek elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir olurken, leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriliyor.



"Elektrik direklerimize yeni özel yaşam platformları yerleştirmeye devam ediyoruz"


Proje kapsamında her yıl düzenli olarak göç mevsimi öncesi hatlarda ve teçhizatlarda yalıtım çalışması yapılırken, daha önce kurulan yuvaların bakımları da gerçekleştirilerek leyleklerin hayatı güvence altına alınıyor. Yapılan yuva ve hatlarda gerçekleştirilen yalıtım çalışmaları ile 13 bine yakın leylek güvenle yaşamlarını sürdürüyor.


Sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdikleri ödüllü "Leyleklere Yeni Yuva" projesi hakkında konuşan ADM-GDZ Elektrik Dağıtım Kurumsal İletişim Müdürü Fatma İyilikçi, "Bu yıl 10. yıl dönümünü olan bu özel proje ile her yıl 13 bin leyleğe yuva oluyor, leyleklerin göç yolu üzerinde ev sahipliğini yapıyoruz. Sürdürülebilir çevre hassasiyetiyle başlattığımız, hem bakanlık hem de diğer paydaşlarımız tarafından örnek gösterilen projemizi 10. yılında devam ettirmek bizim için bir gurur kaynağı. Projeyi uygulamaya alarak göç mevsimlerinde elektrik çarpılması nedeniyle yaşanan leylek ölümlerinin önüne geçtik. Geniş bir paydaş ağını da harekete geçirdiğimiz ve ödüller almaya devam ettiğimiz projemizin 10. yılında projeye başladığımız Avşar köyünde leylek misafirlerimiz için elektrik direklerimize yeni özel yaşam platformları yerleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
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