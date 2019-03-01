0553 313 94 23

Leylekler Tepesi’nde Çevre Koruma ve Ekoturizm Projesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İlkbahar döneminde çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapan Leylekler Tepesi ve çevresinin korunup eko turizme kazandırılacağı bildirildi.

01 Mart 2019 Cuma 15:11
Leylekler Tepesi’nde Çevre Koruma ve Ekoturizm Projesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İlkbahar döneminde çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapan Leylekler Tepesi ve çevresinin korunup eko turizme kazandırılacağı bildirildi.


Doğal Denge Ekolojik Yaşam Üretim Tüketim ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Sezer Gökdal yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM)’in hibe desteğiyle iki yıl önce Beyşehir Gölü Havzası’nda yer alan Yeşildağ Leylekler Vadisi’nde hayata geçirdikleri projenin ikinci ayağını ilçeye bağlı Adaköy Mahallesinde Leylekler Tepesi’nde gerçekleştireceklerini söyledi.


Yeni hazırladıkları bu projeyi hayata geçirmek için kaymakamlıkta gerçekleştirdikleri toplantının ardından Leylekler Tepesi’ndeki alan gezisi sonrasında açıklamalarda bulunan Gökdal, bölgede gördükleri ve tespit ettikleri eksikleri ele alarak yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Adaköy Mahallesinde bulunan Leylekler Tepesi’nde kalan göçebe konukların yaşadıkları sorunların acil olarak çözüme kavuşması için hazırladıkları projenin hayata geçirilmesi için Beyşehir’deki yerel yöneticiler ve merkezi idare ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla da görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Gökdal, “Bu kapsamda arazi çalışmasına başladık. Burada, leylek ve yavru sayım çalışmaları yaparken, bu konuda bir envanter oluşturulmasını da planlıyoruz. Ayrıca, bölgede leyleklerin yaşadığı sorunları ele alıyoruz. Örneğin buradaki başlıca sorunlardan bir tanesi de leyleklerin kaldıkları dönemde enerji nakil hatlarına takılarak telef olması ile ilgili. Bununla ilgili de ilgili kuruluşlarla görüşmeler sağlayıp tellerin bir an önce izalosyonunun yapılmasını sağlamak istiyoruz. Buraya ayrıca bir gözlem kulesi yapacağız. Yeşildağ’daki Leylekler Vadisi’nde olduğu gibi bu mekana gelen fotoğrafçılar ve kuş gözlemcileri gibi ilgi grupları için de yararlı olmayı planlıyoruz. Buraya, bir canlı kamera sistemi kurup leyleklerin Leylekler Tepesi’nde bahar döneminden göç ettikleri döneme kadar olan süreçteki, geliş ve gidişleri, yuvalarındaki üreme ve yavrulama ile yaşamlarının dünyanın her yerinden izlenmesi için bir çalışma başlatacağız. Bu konuda, daha önce olduğu gibi yine Beyşehir Belediyesinin web sayfasından istifade etmeyi ve kamera sisteminin kurulmasının ardından kontrolünün bu kurumumuza verilmesini planlıyoruz” dedi.


Gökdal, projedeki hedeflerinin leyleklerin korunması için gerekli her türlü tedbirin alınması, bölgede eko turizmin altyapısının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması, yerelde paydaş kamu kurumları, belediye ve sivil insiyatifin sürdürülebilirliği sağlamada katkılarının alınması ve değerlendirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:11
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş’tan Kocaeli Büyükşehire ziyaret
    1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali..
    2. ERÜ Rektörü Çalış, Türkiye’den İlk..
    3. DEAŞ tarafından öldürülen 50 Ezidi..
    4. MTSO akademi, sertifikalı dış ticaret..
    5. Okullarda meydana gelen olay..
    6. Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan..
    7. Sungurlu Kent parkın elektrik..
    8. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    9. Rus ve Amerikan savaş gemileri..
    10. Polisi darp eden tutuklu sanık ilk..
    11. Disiplin sevkleri açıklandı
    12. Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı
    13. CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek..
    14. Malatya Ticaret Borsası
    15. Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    16. Beşiktaş kafilesi Kayseri’de
    17. Futbol: TFF 2. Lig
    18. Ahmet Pekyatırmacı: Selçuklu’da çok..
    19. Binali Yıldırım açıkladı! Metrobüs..
    20. Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü:..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var