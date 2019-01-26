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"Leylekler iyi hissettiklerinde göçten vazgeçebiliyor"

Göç yolları üzerindeki Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kış mevsimini, caminin bacasına yaptıkları yuvada geçiren leylekler "iklim değişikliği" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi- Ekolog Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu:"Normal bir hayvan davranışı. Bazı leylekler bu sene göç etmeyebilirler ama gelecek sene aynı kuş göç edebilir. Kendilerini iyi hissettikleri, besin alanını zengin gördükleri bölgelerde rahatlıkla göçmekten feragat edebiliyorlar" - "Bu kış Hakkari'den ayrılmayan leylekler de gelecek sene pekala göç edebilir. Çünkü bu genetik bir olgudur, kolay kolay onların genlerinden bu davranış biçimini silmeniz mümkün değildir"

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
"Leylekler iyi hissettiklerinde göçten vazgeçebiliyor"

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Ekolog Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu, leyleklerin kendilerini iyi hissettikleri, besin alanını zengin gördükleri bölgelerde rahatlıkla göçmekten feragat edebildiklerini belirterek, "Bu durum, 'bu kuşlar göçten artık vazgeçmişlerdir' anlamına gelmez." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine iki yıl önce gelen ve sonbaharda göç edemedikleri için caminin bacasına yuva yapan iki leylek, mevsimler değiştiği için kuşların göç etmediğine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ekolog Prof. Dr. Kiziroğlu, göç yolları üzerinde bulunan bölgede yazın bir süre kalan leyleklerin, sonbaharda sıcak bölgelere göç ettiğini söyledi.

Her yıl mart ayında Türkiye'ye gelen leyleklerin, yazı geçirdikten sonra eylül ayının ortasına kadar kışı geçirmek üzere Afrika kıtasına göç ettiklerine işaret eden Kiziroğlu, iki leyleğin, kışı Yüksekova'da geçirmesinin farklı sebepleri olabileceğini söyledi.

Türkiye'de insanların yaşam standardının değiştiğini, özellikle çöp üretimin çok yoğunlaştığını, buna bağlı olarak Akdeniz bölgesinde hatta İstanbul'un göbeğinde hala göçmeyen, göçmekten çekinen kuşlar bulunduğunu belirten Kiziroğlu, "Çünkü göç yolu 3 bin küsur kilometrelik bir yoldur. Kuşlar yeterli besin kaynağı bulursa göçmeyebiliyor. Tabii iklimin de etkisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kiziroğlu, iklimdeki değişimlerin de bu hayvanların uzun yolu katetmelerine engel olduğunu dile getirerek, "Leylekler beslenme imkanı da bulunca orada kalıyorlar. Hakkari'deki örnek ilk değil. Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya'da hiç göçmeyen hem ak hem kara leylekler vardır." diye konuştu.

- "İstanbul'da göçmeyen yaklaşık bin küsur kuş var"

Leyleklerin göç etmemesinin normal bir hayvan davranışı olduğunu kaydeden Kiziroğlu, şunları söyledi:

"Her canlının öncelikle beslenmesini garanti altına alması gerekiyor. Hayvanların beslenme imkanları arttığı için kısmen de olsa hayvanlar göçten vazgeçiyor. Bunların Türkiye için yıllık sirkülasyonu 1,5-2 milyondur. Bu 1,5-2 milyonluk popülasyon grubu içerisinde İstanbul'da göçmeyen yaklaşık bin küsur kuş var. Bu kadar az sayıda kuş göçü tercih etmiyor. Leylekler sıcakkanlı hayvanlar, rahatına düşkün olabiliyor. Bu sebeple Hakkari'de, Antalya'da, Manavgat'ta, Adana'da hatta İstanbul'da da kalabiliyor."

"Bunun gibi durumlar normal şeyler, hiç anormal değil. İsteseler yine göç ederler." diyen Kirizoğlu, "Mesela bu sene göç etmeyebilirler ama gelecek sene aynı kuş göç edebilir. Kendilerini iyi hissettikleri, besin alanını zengin gördükleri bölgelerde rahatlıkla göçmekten feragat edebiliyorlar. Ama bu durum, bu kuşlar göçten artık vazgeçmişlerdir' demek değildir." ifadelerini kullandı.

Kiziroğlu, "Hakkari'deki leylekler de gelecek sene pekala göç edebilir. Çünkü bu genetik bir olgudur, kolay kolay onların genlerinden bu davranış biçimini silmeniz mümkün değildir." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
  1. Ekolog Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu
  2. göç etmeyen leylekler

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