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Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor

Edirne'de binlerce leylek, büyük göç öncesi yuvalarında yavrularını büyütmeye çalışıyor- Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı Özmen Yeltekin:- "Leylek yavruları kısa süre sonra ilk uçuşlarını gerçekleştirecek"- "İlk uçuşlarını yuvalarına yakın güvenliklerini sağlayabilecekleri fakat aynı zamanda uçuş idmanı da yapabilecekleri, kanatlarını, kaslarını geliştirebilecekleri bölgeye yapıyorlar"

30 Haziran 2019 Pazar 10:00
Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - Leylek yavruları büyük göç öncesi ilk kısa uçuşlarına hazırlanıyor.

Önemli göç yollarından sayılan Edirne'de binlerce leylek yuvalarında yavrularını büyütmeye çalışıyor.

Bahar aylarında kente gelen leyleklerin yuvaları kısa sürede yumurtadan yavruların çıkmasıyla kalabalıklaştı. Serpilen yavru leylekler büyük göçe kısa süreli uçuşlarla hazırlanacak.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin, önemli göç yollarından Edirne'ye mart başı gibi geldiklerini söyledi.

- "Yuvayı erkek kuş yapıyor"

Deyimlerin tersine leyleklerde yuvayı erkek kuşun yaptığını anlatan Yeltekin, şunları kaydetti:

"İlk gelen kafileler erkekler oluyor. Leylekler uzun yıllar hep aynı yuvayı kullanır. Erkekler geliyor, yuvasını bulup tamir ediyor, gerekli tadilatları yaptıktan sonra dişiyi beklemeye başlıyor. Eşiyle aynı yuvada buluşuyorlar. Dişi daha sonra geliyor. Eşini karşılama anında da kanatlarını açıp boynunu arkaya iterek gagasını takırdatıyor. İşte bu tıkırdama sesi, lak lak sesleri, lek lek sesleri leyleğe ismini vermiştir."

Göçün ardından leylek yuvalarının yavruların çıkmasıyla şenlendiğini belirten Yeltekin, yuvalardaki leyleklerin ilk uçuşlarına hazırlandıklarını belirtti.

Yavruların ilk uçuşlarda yuva etrafından çok ayrılamadığını anlatan Yeltekin, "Leylek yavruları kısa süre sonra ilk uçuşlarını gerçekleştirecek. İlk uçuşlarını yuvalarına yakın yine güvenliklerini sağlayabilecekleri, fakat aynı zamanda uçuş idmanı da yapabilecekleri, kanatlarını, kaslarını geliştirebilecekleri bölgeye yapıyorlar." dedi.

- "Karasal göç yapıyorlar"

Leylek yavrularının hava akımı kullanarak uçmayı öğrenmesi sonrası büyük göçün başlayacağını aktaran Yeltekin, şu bilgileri verdi:

"Süzülerek göç eden kuş türlerinden leylekler karasal göç yapıyor. Yeryüzünden yükselen termal hava akımlarını kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlarla beraber yükselip, biz leylekleri havada hep dönerken görürüz, bunun sebebi yakaladıkları termallerle yükselmeleridir.

Gerekli irtifaya ulaştıktan sonra hiç kanat çırpmadan enerji sarfiyatını oldukça düşürerek, süzülerek göçlerini yapıyorlar. Dolayısıyla deniz üzerinde uçmaktan kaçınıyorlar, deniz üzerinde bu termaller yok."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:00
  1. göç
  2. kuş
  3. leylek

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