0553 313 94 23

Leylek "Yaren" bu yıl beklenenden erken geldi

Afrika kıtasından göç eden leyleklere ev sahipliği yapan Bursa'nın Eskikaraağaç Mahallesi'nde, göç mevsimi bu yıl erken başladı- Bölgeye gelen ilk leylek, mahallenin maskotu "Yaren" oldu

01 Mart 2019 Cuma 16:20
Leylek "Yaren" bu yıl beklenenden erken geldi

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin, göç mevsiminde bu yıl da bölgeye gelmesi sevinçle karşılandı.

Gölün kıyısındaki yarımadada her yıl Afrika kıtasından göç eden leyleklere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek mahallesi Eskikaraağaç'ta, göç mevsimi bu yıl erken başladı. 8 yıldır aynı yuvaya gelen, bölge halkının "Yaren" adını verdiği leylek, göç mevsiminin ilk ziyaretçisi oldu ve göl manzaralı yuvasına yerleşti.

Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin mahalleye normalde mart ayının ortalarında geldiğini ancak göçün bu sene erken başladığını söyledi.

Durumu hayretle karşıladıklarını belirten Çetin, "İlk gelen leylek de köyümüzün maskotu olan meşhur Yaren leylek. Normalde Yaren biraz geç gelirdi ama bu sene herhalde 'önce gideyim de mutluluk getireyim' dedi köylülere. Bize sürpriz yaptı. Şu anda uzun yoldan geldiği için dinleniyor. Ondan sonra avlanmaya kalkar." dedi.

Diğer leyleklerin de gelecek ay gelmesini beklediklerini anlatan Çetin, "Onları dört gözle bekliyoruz. Zaten leylekler bölge bölge kalkarak geliyorlar. Yaren leyleğimiz geldiği için çok mutlu olduk. Zaten gözümüz hep yollardaydı. İnşallah diğer leylek dostlarımız da gelince köyümüze, çok daha mutlu olacağız." diye konuştu.

Muhtar Çetin, leyleklerin mahalle turizmine de büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın tanıtım için yaptığı çalışmaların da etkisiyle önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Çetin, "Köyümüz, Avrupa Leylek Köyü Ağı'na bağlandı. Yani şu anda Türkiye'yi temsil eden bir köyüz. Belediyemiz her zaman arkamızda. Yuvaların temizlenmesi, gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması, tesisler konusunda belediyemize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:20
  1. Bursa
  2. Karacabey
  3. Leylek köyü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    1. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    2. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    3. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    5. Yanık nasıl iyileşir?
    6. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    7. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    8. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    9. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    10. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    11. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    12. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    13. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    14. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    15. Mardin’de okulda gerçeği aratmayan..
    16. İmamoğlu, Eyüpsultan’ı karış karış..
    17. FETÖ'cü hainin fuhuş pazarlığı ortaya..
    18. Oltayla kurtardı! "Baktım geliyor..
    19. CHP’li Altay’dan bildbordları kapatan..
    20. Esenyurt’ta kot yıkama atölyesinde..
    21. İman kardeşliği
    22. Leylek "Yaren" bu yıl beklenenden..
    23. Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son..
    24. Kızılaydan giysi mağazası
    25. Voleybolda Türk takımların rakipleri..
    26. AK Parti'de devir teslim
    27. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    28. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    29. Batman’da 15 projeye 10 milyon 421 bin..
    30. 30 yıllık göçün orta yeri ‘hüzün’..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var