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Leyla'nın ölümüyle ilgili şok iddia! Tarihi geçmiş ilaç mı kullanıldı?

Burun ameliyatı sonrası komaya girerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Leyla Sönmez’in amcası "Doktorlardan son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanılmış olabileceklerini öğrendik" diyerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

05 Şubat 2019 Salı 08:57
Leyla'nın ölümüyle ilgili şok iddia! Tarihi geçmiş ilaç mı kullanıldı?

Adana’da 29 Ocak’ta nefes almakta zorlandığı için özel hastanede bıçak altına yatan Leyla Sönmez (24), ameliyat sonrası kan kusup şiddetli karın ağrısı çekti. İddiaya göre “Kızınız naz yapıyor” diyen doktor Prof. Dr. M.S.A., Leyla'yı 3 gün sonra taburcu etti. Devlet hastanesine kaldırılan ve organları iflas eden genç kız, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Adana Valiliği, Leyla Sönmez’in ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Akşam'da yer alan habere göre; Amca Cezayir Sönmez ise “Ameliyat sonrasında görüştüğümüz doktorlar bize; ‘Leyla ya son kullanma tarihi geçmiş ilacın kullanılması sonucu ya da ameliyat esnasında kaptığı enfeksiyon yüzden iç organları iflas edip komaya girmiş olabilir’ dedi. Otopsi raporu, tüm gerçekleri ortaya koyacak.” şeklinde konuştu. Baba Ali Haydar Sönmez, “Sağlık alanında eğitim alan yavrum, sağlık alanındaki bir ihmalin kurbanı oldu” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Leyla artık sizin de kızınız. Bu işin peşini bırakmayın.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Leyla Sönmez’in cenazesi, Ceyhan’daki baba evinede helallik alınmasının ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı’na götürüldü. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından genç kız toprağa verilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Arkadaşı da aynı doktordan mağdur

Leyla Sönmez’in arkadaşı Çilem Doğan bir ay önce kendisinin de aynı doktora ameliyat olduğunu ve şu an yüzünde ödemler olduğunu iddia etti. Adli Tıp önünde acılı aileyi teselli eden Çilem Doğan, daha önce kocasını öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 50 bin lira kefaletle serbest bırakılarak gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:57
  1. Adana
  2. Leyla Sönmez
  3. burun ameliyatı

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