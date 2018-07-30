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Leyla'nın ölümünden sonra bir acı haber daha!

Ağrı’da bayram günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir’e otomobil çarptı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
Leyla'nın ölümünden sonra bir acı haber daha!

Kaza, Kağızman Caddesi’nde meydana geldi. Türk Telekom binasının önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir, 06 AAT 519 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nihat Aydemir sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Aydemir’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaza yapan Nihat Aydemir’in 3 buçuk yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolmuş arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni bulunarak toprağa verilmişti. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
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