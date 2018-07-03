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Leyla'nın ölüm sebebi belli oldu

Ağr Valisi Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

03 Temmuz 2018 Salı 10:28
Leyla'nın ölüm sebebi belli oldu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Elban şunları söyledi:

"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış.

ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI

Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.Çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre zarfında vahşi hayvan yaralaması da söz konusu değil...

CİNSEL İSTİSMAR, TECAVÜZ YOK

Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur.Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı sayısı 5 oldu. "

KAYBOLMADI, KAÇIRILDI

 Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:28
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