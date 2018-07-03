Leyla'nın ölüm sebebi belli oldu
Ağr Valisi Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.03 Temmuz 2018 Salı 10:28
Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Elban şunları söyledi:
"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış.
ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI
Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.Çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre zarfında vahşi hayvan yaralaması da söz konusu değil...
CİNSEL İSTİSMAR, TECAVÜZ YOK
Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur.Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı sayısı 5 oldu. "
KAYBOLMADI, KAÇIRILDI
Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.
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