Leyla'nın amcası Mehmet Aydemir tutuklandı mı? Leyla'nın ölümünde son gelişme

4 yaşındaki Leyla’nın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ağrı’da kaybolan ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılan Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet Aydemir hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme Mehmet Aydemir’i tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan, daha önceden sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerinde adı geçen ve baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla'nın cenazesi, memleketi Ağrı'da toprağa verilmişti. Leyla'nın annesinin cenazede yaktığı ağıt, yürekleri dağlamıştı.