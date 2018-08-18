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Leyla Şahin Usta kimdir? Leyla Şahin Usta AK Parti MKYK üyesi oldu!

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı. AK Parti kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de belirlendi. Leyla Şahin Usta AK Parti MKYK listesine giren isim oldu. Peki Leyla Şahin Usta kimdir?

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:57
Leyla Şahin Usta kimdir? Leyla Şahin Usta AK Parti MKYK üyesi oldu!

Kurulduğu günden bu yana her sandıktan büyük bir başarıyla çıkan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı. AK Parti kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri de belirlendi. Leyla Şahin Usta AK Parti MKYK listesine giren isim oldu. Peki Leyla Şahin Usta kimdir?

AK Parti MKYK listesi 18 Ağustos 2018

Leyla Şahin Usta 08.03.1973 tarihinde İstanbul’da  dünyaya geldi.  İlk ,orta, lise  öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra  1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Fakültedeki başarı derecesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaparak eğitimine İstanbul’da devam etti. 1998 senesinden itibaren aktif olarak STK’lar ile ilgilenmeye başladı.

1999 senesinde başörtüsü sorunu sebebi ile yurt dışına çıkıp Viyana Üniversitesi Tıp fakültesinde eğitimine devam etti ve 2003 senesinde mezun oldu.  2007 senesinde Türkiye’ye geri döndü. 2015 Şubat ayına kadar doktorluk görevine devam etti. Aynı zamanda AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi, Türk Tabipler Birliği İstanbul Üyesi, Hekim Hakları Derneği Onur Üyesi, UETD-Avusturya Kurucu Üyesidir. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:57
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