Ağrı valisi açıkladı! Minik Leyla'nın ölüm sebebi belli oldu
Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gündür aranan ancak dün cesedine ulaşılan ve bugün de toprağa verilen Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.03 Temmuz 2018 Salı 10:17
Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Elban şunları söyledi:
"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış.
ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI
Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.Çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre zarfında vahşi hayvan yaralaması da söz konusu değil...
CİNSEL İSTİSMAR, TECAVÜZ YOK
Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur.Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı sayısı 5 oldu. "
KAYBOLMADI, KAÇIRILDI
Vali Elban, "Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu" sorusuna ise "Kaçırılma" cevabını verdi.
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