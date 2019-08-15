0553 313 94 23

Leyla Erbil'in kişisel arşivi dijital ortama aktarılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen proje, Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Leyla Erbil'in kişisel arşivini kataloglayarak dijital ortama aktarıp araştırmacılarla paylaşıma açmayı hedefliyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
Leyla Erbil'in kişisel arşivi dijital ortama aktarılıyor

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen "Kişisel Arşivi Işığında Leyla Erbil'in Edebi Dünyası" isimli proje, Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Leyla Erbil'in kişisel arşivini kataloglayarak dijital ortama aktarıp araştırmacılarla paylaşıma açmayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olcay Akyıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde yürüttüğü Bilimsel Araştırma Projesiyle (BAP) Leyla Erbil'in kızı Fatoş Erbil tarafından 2016'da üniversiteye bağışlanan yazarın kişisel arşivi kataloglanıp dijitize edilerek araştırmacıların kullanımına açık hale getirilmeye çalışılıyor.

Projede ayrıca tasnif ve kataloglama sistemi oluşturulurken Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezinin sistemlerinden yararlanılıyor.

İki yıl içinde sayısallaştırılmasının tamamlanması hedeflenen arşivde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 belge kataloglandı ve bunların yüzde 30'a yakını dijitize edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Olcay Akyıldız ile Doç. Dr. Zeynep Uysal, Merve Şen, Semiha Şentürk, Şerife Seda Yücekurt Ünlü'nün görev aldığı projeye, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezinden Nurçin İleri ve Başak Deniz Özdoğan da destek oldu.

Proje kapsamında Leyla Erbil’in arşivi 3 ana kategoriye ayrıldı. İlk kategoride kişisel mektuplar, resmi yazışmalar, pasaport ya da kimlik kartı gibi şahsi belgelerden oluşan biyografik malzemeler; ikinci kategoride yazarın metinlerine ait taslaklar, yayımlanmış ya da yayımlanmamış metinlerinden oluşan malzemeleri, son kategoride ise ilk iki kategoriye de girmeyen çeşitli nesneler, kupürler, gazeteler, dergiler gibi malzemeler yer alıyor.

- "Kendi malzemeleri üzerinden bir yazarın doğuşunu takip etme şansımız oluyor"

Proje yürütücüsü Olcay Akyıldız, proje tamamlanıp arşiv üzerine detaylı çalışıldığında Leyla Erbil edebiyatına yeni bir gözle bakmak için araştırmacıların önemli bir kaynak elde edeceğini belirtti.

Yazarın "parçalı, zihin oyunları içeren ve bağlantıları net olmayan" yazma biçimini arşivlemede de gözlemlediklerini ifade eden Akyıldız, şunları paylaştı:

"Sürekli biriktirerek, araştırarak, her yere notlar alarak çalıştığını görmek bizi asıl heyecanlandıran şey oldu. Örneğin üniversite yıllarından kalma ders notları ve defterleri var, arkadaşlarıyla olan yazışmaları, çizimleri var. Bunlar hem yaşantısının parçaları hem de başvuru kaynakları. Tuhaf Bir Kadın'da nasıl bir yazarın doğuşunu okuyorsak bu notlar sayesinde de kendi malzemeleri üzerinden bir yazarın doğuşunu takip etme şansımız oluyor. Sonuçta çıkan fotoğraf ise her zaman, her konuda var olup her şeyin çok farkında olan ve hiçbir şeyi boş vermeyen bir yazar portresi."

Akyıldız, Leyla Erbil arşivi gibi yazar arşivlerinin korunup araştırmacılara sunulabilmesinin metinlere dair yeni okuma biçimlerine olanak tanıyacağını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
  1. Boğaziçi Üniversitesi
  2. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi
  3. Leyla Erbil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    1. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    2. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    3. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    4. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    5. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    6. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    7. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    8. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    9. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    10. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    11. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    12. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    13. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    14. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    15. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    16. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    17. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    18. Bursa’da gazimizi darp eden..
    19. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    20. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    21. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    22. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    23. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    24. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    25. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    26. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    27. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    28. Atık yağlar yağ bidonlarına
    29. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    30. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu