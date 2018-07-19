Leyla'nın şimdi de saç tokası ve muskası aranıyor

Ağrı'da jandarma ve AFAD ekipleri Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü'nde toprağa verilmişti. Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu.

SAÇ TOKASI VE MUSKASI BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı. Leyla'nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi. Ekipler minik Leyla'ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor.