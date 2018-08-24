Leyla Birlik kimdir? Leyla Birlik Yunanistan'da gözaltına mı alındı?

FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açan Yunanistan, bu kez Türkiye'nin yanında yer aldı. Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP eski milletvekili Leyla Birlik, yurt dışı yasağı olmasına rağmen yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmayı başardı. Ancak Türkiye'nin çabaları sayesinde Leyla Birlik Yunanistan'da gözaltına alındı. Peki Leyla Birlik kimdir? Leyla Birlik neden yurt dışı çıkış yasağı vardı?

LEYLA BİRLİK KİMDİR?

Leyla Birlik, 3 Mart 1974 yılında Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi. Babasının ismi Diyap, annesinin ismi Fatma'dır. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Yağlı boya resim çalışmaları yapmaktadır. Leyla Birlik, Şırnak İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde yer aldı. İyi derecede Kürtçe bilen Leyla Birlik, evli ve 1 çocuk annesidir.

Leyla Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle: Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili yakalanarak gözaltına alındı. Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmaktan’ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne teslim edildi. 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı.