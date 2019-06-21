0553 313 94 23

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında "kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

21 Haziran 2019 Cuma 14:35
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

AĞRI (AA) - Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kent merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, baba Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni M.A.A'nın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına 20 Eylül'de başlanacak.

- Olay

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:35
  1. 4 yaşındaki Leyla Aydemir
  2. ağırlaştırılmış müebbet talebi
  3. Ağrı
  4. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Bezirhane köyü
  6. Kaybolan kız Leyla Aydemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    3. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    4. TCMB döviz kurları
    5. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    6. Bakan Varank, İstanbul'da
    7. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    8. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    9. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    10. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    11. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    13. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    14. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    15. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    16. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    17. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    18. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    19. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    20. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    21. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    22. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    23. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    24. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    25. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    26. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    27. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    28. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    29. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    30. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!