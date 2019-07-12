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Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl sonunda denize iniyor

Lexus tasarım dilinin en yeni temsilcilerinden biri olan LY 650, daha önce sergilenen ve büyük beğeni toplayan Lexus Spor Yat Konsepti’ni gerçeğe dönüştürüyor

12 Temmuz 2019 Cuma 17:45
Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl sonunda denize iniyor

İSTANBUL(AA) - Sadece otomobil değil bir yaşam tarzı markası olan Lexus, LY 650 lüks yatını tüm hızıyla üretmeye devam ediyor.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, tasarım dilinin en yeni temsilcilerinden biri olan LY 650, daha önce sergilenen ve büyük beğeni toplayan Lexus Spor Yat Konsepti’ni gerçeğe dönüştürüyor.

Lexus, LY 650 için özel tekne yapımı konusunda önemli deneyimlere sahip Amerika’daki Marquis Yachts ile çalışıyor. 20 metrelik lüks yat LY 650’nin ilk üretim detaylarını paylaşan Lexus, otomobillerinde olduğu gibi yüksek işçilik kalitesini teknesine de aktarıyor.

Lexus Spor Yat Konsepti’nde kendisini kanıtlayan marka, LY 650’de de zanaatkar işçiliğini, modern teknolojisini ve markanın felsefesinden ilham alan iç tasarımını kullandı. Lexus’un birçoğu 30 yılın üzerinde deneyime sahip Takumi Ustaları da, üstün yeteneklerini bu lüks yat için bir kez daha ortaya koydular.

Lexus LY 650, 20 metrelik uzunluğa ve 5.7 metrelik genişliğe sahip. Çekici detayları, seçkin bir tarz ile bir araya getiren lüks yat, yandan bakıldığında da Lexus otomobillerindeki gibi akıcı tavanı ve arkaya doğru genişleyen tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 lüks kamaraya sahip olan Lexus LY 650’nin global lansmanla birlikte ilk üretiminin 2019’un ikinci yarısında tamamlanması ve yıl sonunda denize indirilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:45
  1. Lexus
  2. Yat

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