Lexus, Cenevre’de iki modelin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Lexus, LC Süper Coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil eden LC Convertible Konsepti ve pist odaklı RC F Track Edition'ı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

Lexus açıklamasına göre, Lexus, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda fark yaratan iki modelin örtüsünü kaldırdı.

LC Süper Coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil eden LC Convertible Konsepti ve pist odaklı RC F Track Edition, ilk kez Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşturuldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Lexus markasının güçlü ve sıra dışı tasarım felsefesini temsil eden LC Convertible Konsepti, markanın ödüllü tasarımının daha ileriye taşınmasını sağladı. Akıcı tasarım çizgileri, üstü açılan tavan ve güçlü motoruyla her açıdan Lexus markasının zirvesini temsil ediyor.

22 inç jantlarıyla performans vurgusunu artıran LC Convertible Konsepti, uzun, alçak ve akıcı tasarım hatlarıyla öne çıkan LC Coupe’nin atletik oranları koruyarak tasarlandı. LC’nin kendine has kimliğini doğal bir şekilde evrimleştirerek üstü açılan hale getiren Lexus, Japon estetiklerini ve üstün sürüş özelliklerini bir araya getirdi. Beyaz deri döşemeler, genel tasarımın zarifliğini bozmadan sarı dikişlerle tamamlandı.





- Lexus RC F Track Edition daha yüksek performans için tasarlandı





Lexus’un Cenevre’de sergilediği diğer model ise markanın dinamik modelinin performansını artırarak farklı bir boyuta taşıdığı RC F Track Edition oldu. Sınırlı üretime sahip olacak Track Edition versiyonu, Lexus markasının üstün işçilik kalitesini, yüksek performansla birleştiriyor.



Lexus’un dünya çapında farklı serilerinde mücadele eden yarış takımlarından ilham alarak geliştirilen RC F Track Edition, daha geliştirilmiş aerodinamikleri, daha düşük ağırlığı, yenilenmiş süspansiyonlarıyla performans seviyesini farklı bir boyuta taşındı.

ÖncekiRC F’ye göre 80 kg kadar hafifleyen RC F Track Edition, pistte ve yolda üstün performans sergileyecek şekilde geliştirildi. Track Edition modelinde, atmosferik 5,0 litre V8 motor yer alıyor. 472 HP güç ve 520 Nm tork üreten motor, RC F Track Edition elektronik kalkış kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede çıkabiliyor.