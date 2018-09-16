Haluk Levent'ten işçilere sürpriz! Hükümete ve muhalefete seslendi

İşten çıkarıldıkları için Cargill fabrikasının Orhangazi’deki tesislerinden yürüyerek firmanın İstanbul merkezdeki binasına gitmek isteyen Cargill işçileri Gebze meydanında geceyi geçiriyorlar. Cargill işçilerine güzergahları üzerindeki tüm kentlerdeki işçiler ve sendikalar destek olurken, Cargill işçisine en önemli destek Haluk Levent’ten geldi. Şarkıcı, Gebze meydanında konaklayan Cargill işçisini ziyaret etti, destek mesajları verdi. Haluk Levent işçilere tatlı ikramında bulundu, onlarla çay içip destek oldu.

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"BOŞ GELMEDİM"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Haluk Levent "153 gündür süren ve 4 gündür Orhangazi'den İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri çay içmeye davet ettiler.. Boş gelmedim baklava ikram ettim.. Eyy hükümet! Eyy muhalefet! Lütfen bi gelin şu işçileri dinleyin.. Ben anca şarkı söylerim ama siz çözersiniz durumu.." ifadesinde bulundu.

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İŞTEN ÇIKARILINCA EYLEM BAŞLATTILAR

Bursa’da kurulu Cargill fabrikasında çalışan Tekgıda-İş Sendikası’na üye 14 işçi, şekere uygulanan kota gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı.

İşten asıl çıkarılma sebeplerinin sendikaya üye olmaları olduğunu söyleyen işçilerin, İstanbul’a başlattığı yürüş devam ediyor.