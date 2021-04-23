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Biyografi Levent Yazıcı kimdir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Biyografi

Levent Yazıcı kimdir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı kim olduğu merak ediliyor. Levent Yazıcı ile Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan törenleri nedeniyle gündem oldu. Peki Levent Yazıcı kimdir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:19:00 - 2021-04-23 14:19:49
Levent Yazıcı kimdir? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Levent Yazıcı kimdir? 1988’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanından mezun oldu. Öğretmenliğe devam ettiği 2000 yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlama alanında ikinci lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede 2006 yılında Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini aldı.

1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ile eğitim müfettişliği ve başkanlığı yaptı. İstanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012 yılında Tokat’a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. 2012-2018 yılları arasında Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaptı. 27 Ağustos 2018’de İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

 

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