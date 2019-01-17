0553 313 94 23

Levent Serdar Şahin kimdir nerelidir? Levent Serdar Şahin hangi görevlerde bulundu?

Levent Serdar Şahin Saadet Partisi Aksaray belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Levent Serdar Şahin’in kim olduğu merak ediliyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Aksaray belediye başkan adayı olan Levent Serdar Şahin kimdir? Levent Serdar Şahin nereli ve kaç yaşında? Levent Serdar Şahin hangi görevlerde bulundu?

17 Ocak 2019 Perşembe 15:59

Levent Serdar Şahin Saadet Partisi Aksaray belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Levent Serdar Şahin’in kim olduğu merak ediliyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Aksaray belediye başkan adayı olan Levent Serdar Şahin kimdir? Levent Serdar Şahin nereli ve kaç yaşında? Levent Serdar Şahin hangi görevlerde bulundu?

Levent Serdar Şahin kimdir?

Levent Serdar Şahin, 1975 yılında Aksaray’da doğdu. İlköğrenimini Aksaray’da, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite sonrası özel kurumlarda çalıştı.Aksaray il başkanlığı da dahil Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev aldı.Halen Aksaray’da serbest Makine Mühendisliği yapmaktadır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu. Levent Serdar Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:59
  1. Aksaray
  2. Konya
  3. Levent Serdar Şahin kimdir?
  4. Levent Serdar Şahin nereli?
  5. Levent Serdar Şahin hangi görevlerde bulundu?
  6. Levent Serdar Şahin saadet partisi aksaray belediye başkan adayı
  7. saadet partisi aksaray belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da seyir halindeki özel halk otobüsü alev aldı
    1. Ankara'da seyir halindeki özel halk..
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Afrika'nın en köklü kabilelerinden..
    4. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl..
    5. CHP'li Soyer sessizliğini bozdu: Aziz..
    6. Basın kartı yenileme başvuruları başladı
    7. Hepsiburada, 2018'in anne, bebek ve..
    8. Yemen halkının yüzde 80'i yardıma muhtaç
    9. Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi..
    10. Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!
    11. 2019 MSÜ başvuruları başladı mı? |..
    12. Yargıtay'da daire başkanlığı seçimleri
    13. Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu..
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. AK Parti'den flaş 'seçim anketi'..
    16. Mali'de Tuareglere saldırı: 34 ölü
    17. Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin..
    18. Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik..
    19. 24 Haziran'da olmadı... CHP'li isim..
    20. Kırşehir'de başına buz parçası düşen..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...