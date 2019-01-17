Levent Serdar Şahin kimdir nerelidir? Levent Serdar Şahin hangi görevlerde bulundu?

Levent Serdar Şahin Saadet Partisi Aksaray belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Levent Serdar Şahin’in kim olduğu merak ediliyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Aksaray belediye başkan adayı olan Levent Serdar Şahin kimdir? Levent Serdar Şahin nereli ve kaç yaşında? Levent Serdar Şahin hangi görevlerde bulundu?

Levent Serdar Şahin kimdir?

Levent Serdar Şahin, 1975 yılında Aksaray’da doğdu. İlköğrenimini Aksaray’da, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite sonrası özel kurumlarda çalıştı.Aksaray il başkanlığı da dahil Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev aldı.Halen Aksaray’da serbest Makine Mühendisliği yapmaktadır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Aksaray Belediye Başkan Adayı oldu. Levent Serdar Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.