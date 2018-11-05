0553 313 94 23
impression

Levent Kırca'nın videoları hala zehir saçıyor!

İslami değerlere hakaretleriyle tanınan Levent Kırca'nın zehir saçan videoları hala sosyal medyadan paylaşılıyor ve bu videolar üzerinden İslam'a ve Müslümanlara hakaretler ediliyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:16

 yeniakit.com.tr 

Sarhoş tiplemesinden başka hiçbir vasfı olmayan ve Laikçiler tarafından hala cilalananLevent Kırca'nın skandal videoları hala zehir saçıyor. Videolar vatandaşların tepkisini çekerken İslam'a hakaret için kullanılıyor.

Namazla dalga geçtiği video piyasada

Sosyal medyada paylaşım yapan laikçilerin paylaşım yaptığı Levent Kırca'nın İslam'a hakaret eden bir videosunda namaz düşmanlığını gözler önüne serdi. Videoda uçakta namaz kılmak isteyen Müslümanları hedef alan Kırca, havaalanında bilet kesen memurla ilgili bir anısını anlatırken namazı dalgaya alarak skandal ifadelerde bulundu.

İslam'a hakaret için kullanılıyor

Bu videolarla İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilirken hala İslam düşmanı kesimler tarafından kinlerini göstermek için kullanılıyor.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Dini ve milli değerlere hakaret edilen videoları gören vatandaşlar, Levent Kırca'ya tepki gösterirken yetkililerin bu videoları engelleyip engellemeyeceği merak konusu oldu.

İşte vatandaşların sosyal medyadaki tepkileri:

Osman öz: Cahil herif madem namaz kılarken nereye dönsen söylediklerin anlaşılır diyorsunda neden soytarılık yaparken seyirciye kıçını dönmüyorsun..Onlarda kıçın dönükken sesini duyabilirler öyle değil mi?Seyirciye saygı olsun diye yüzünü onlara dönerken neden saygı için ALLAH'a yüzünü dönmeyerek alay ediyorsun.Neyse kabrinde bunları sana tek tek izah ederler..

durmus hasan: allah hesap soracak nasıl namazla alay ediyorsun ya

erkan Demirci: Laikler içlerindekini böyle dalgavari dışarı vuruyorlar. Direk Müslüman değiliz diyemiyorlar. İslam'ı böyle tahrif ettiler yıllarca. Yolda ayık gezmeyen Levent kabir azabın ve cehennem ateşin bol olsun.

KocasınaAşık : Komik mi simdi bu? Sa... herif Allah sana akıl vermemiş, geberdin gittin, n'oldu döne döne mi kıldın namazını?

Avşar prens: G*tün hortuma başın kıbleye geldi değil mi levo?

Serhat Yıldız: Yattığın yerde çok rahatsındır eminim ;)

hamdi kalayli: Ben olsam bunu mezarda kıbleye döndürüp yatirmazdim. Üstünü kapatalim o döne, döne iceride bulsun kıbleyi illa bir yön denk gelir.

Hasosolmaz Solmaz: ahh ah Allah hayat vererek sana bir fırsat vermişti. Sen bunu İslam'la dalga geçerek harcadın. Yarın mahşerde görüşeceğiz inşallah...

Engin Demir: Annemiz Babamız namazını orucunu diyo yani bizde yok diyor.

Tibetli Yavuz: Bu adam zamanın parasıyla 350 - 400 bin Tl borçla öldü, vicdanı temiz bu adam bakalım bunun hesabını verirken kendisini dinleyip gülen adamlar gibi gülebilecekmi. Çok sevdiği Çocukları reddi miras davası açtılar.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:16
  1. Levent Kırca
  2. namaza hakaret
  3. namazı dalgaya alan video
  4. İslami değerlere hakaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın açıklaması: Kral Selman talimat verdi, katilleri...
    1. Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın..
    2. Göztepe'de fırtınanın adı Yasin Öztekin
    3. Yanına MP4 tüfek alan uzman çavuş,..
    4. Levent Kırca'nın videoları hala zehir..
    5. Trump'tan İran açıklaması: Petrol..
    6. Solaklık yaradılış takdiri
    7. Son penaltıyı kaçıran Osman Çakmak'la..
    8. Plastik tükürüyoruz
    9. 'Deyyus'un eşi hem kocasına hem de..
    10. İran'a yaptırım uygulayan ABD'den..
    11. Fenerbahçe’nin yeni hocası Ersun Yanal..
    12. Helal dairesi çok önemli!
    13. Kinoa nedir?
    14. Fatih Terim: Yenilsek de oynayarak..
    15. Termik santraldeki patlamanın nedeni..
    16. Çocuklarda diş çürüğüne dikkat!
    17. Varis denen illet
    18. Orkide çiçeğinin toprağı nasıl..
    19. Elma sirkesi ayaktaki siğillerin..
    20. Falafel tarifi
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü