Levent Kırca'nın videoları hala zehir saçıyor!

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Sarhoş tiplemesinden başka hiçbir vasfı olmayan ve Laikçiler tarafından hala cilalananLevent Kırca'nın skandal videoları hala zehir saçıyor. Videolar vatandaşların tepkisini çekerken İslam'a hakaret için kullanılıyor.

Namazla dalga geçtiği video piyasada

Sosyal medyada paylaşım yapan laikçilerin paylaşım yaptığı Levent Kırca'nın İslam'a hakaret eden bir videosunda namaz düşmanlığını gözler önüne serdi. Videoda uçakta namaz kılmak isteyen Müslümanları hedef alan Kırca, havaalanında bilet kesen memurla ilgili bir anısını anlatırken namazı dalgaya alarak skandal ifadelerde bulundu.

İslam'a hakaret için kullanılıyor

Bu videolarla İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilirken hala İslam düşmanı kesimler tarafından kinlerini göstermek için kullanılıyor.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Dini ve milli değerlere hakaret edilen videoları gören vatandaşlar, Levent Kırca'ya tepki gösterirken yetkililerin bu videoları engelleyip engellemeyeceği merak konusu oldu.

İşte vatandaşların sosyal medyadaki tepkileri:

Osman öz: Cahil herif madem namaz kılarken nereye dönsen söylediklerin anlaşılır diyorsunda neden soytarılık yaparken seyirciye kıçını dönmüyorsun..Onlarda kıçın dönükken sesini duyabilirler öyle değil mi?Seyirciye saygı olsun diye yüzünü onlara dönerken neden saygı için ALLAH'a yüzünü dönmeyerek alay ediyorsun.Neyse kabrinde bunları sana tek tek izah ederler..

durmus hasan: allah hesap soracak nasıl namazla alay ediyorsun ya

erkan Demirci: Laikler içlerindekini böyle dalgavari dışarı vuruyorlar. Direk Müslüman değiliz diyemiyorlar. İslam'ı böyle tahrif ettiler yıllarca. Yolda ayık gezmeyen Levent kabir azabın ve cehennem ateşin bol olsun.

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KocasınaAşık : Komik mi simdi bu? Sa... herif Allah sana akıl vermemiş, geberdin gittin, n'oldu döne döne mi kıldın namazını?

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Avşar prens: G*tün hortuma başın kıbleye geldi değil mi levo?



Serhat Yıldız: Yattığın yerde çok rahatsındır eminim ;)



hamdi kalayli: Ben olsam bunu mezarda kıbleye döndürüp yatirmazdim. Üstünü kapatalim o döne, döne iceride bulsun kıbleyi illa bir yön denk gelir.

Hasosolmaz Solmaz: ahh ah Allah hayat vererek sana bir fırsat vermişti. Sen bunu İslam'la dalga geçerek harcadın. Yarın mahşerde görüşeceğiz inşallah...

Engin Demir: Annemiz Babamız namazını orucunu diyo yani bizde yok diyor.



Tibetli Yavuz: Bu adam zamanın parasıyla 350 - 400 bin Tl borçla öldü, vicdanı temiz bu adam bakalım bunun hesabını verirken kendisini dinleyip gülen adamlar gibi gülebilecekmi. Çok sevdiği Çocukları reddi miras davası açtılar.