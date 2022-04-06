Levent Eler kimdir? Levent Eler daha önce hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı?
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan yeni büyükelçiler kararnamesine göre, Levent Eler'in Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Peki Levent Eler kimdir? Levent Eler nereli kaç yaşında? Levent Eler daha önce hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı?
Levent Eler 30 Ağustos 1971 tarihinde Keşan'da doğdu. Türk büyükelçi. 1989 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans (MIS) yaptı.
Levent Eler hangi görevlerde bulundu?
1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi, 2009-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Dairesi Başkanı oldu, 2011-2016 yıllarında New York'ta BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Müsteşar, Birinci Müsteşar, Elçi-Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı. 29 Mayıs 2016 - 7 Ocak 2019 tarihleri arasında Yemen Büyükelçisi oldu. 17 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın özel müşaviridir. Eski milletvekillerinden Hasan Basri Eler'in oğludur. Evli ve iki çocuk babasıdır.