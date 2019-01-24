Levent Baştürk kimdir nerelidir? Leven Baştürk hangi görevlerde bulundu?

Levent Baştürk Saadet Partisi (SP) Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Levent Baştürk'ün kim olduğu araştırılıyor. Şubat 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında Ankara’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) araştırmacı olarak çalışan Levent Baştürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veriyor. Peki Levent Baştürk kimdir? Levent Baştürk kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Levent Baştürk kimdir?

Baştürk, 1964 yılında Merzifon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. ABD’nde Pittsburgh ve Denver Üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler ve Mukayeseli Siyaset dallarında lisans üstü çalışmalarına devam etti. ABD’nde yaşadığı süre boyunca Muslim American Society Freedom Foundation ve WisdomNet Foundation gibi Müslüman toplumun sorunlarına eğilen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına aktif olarak katıldı. Şubat 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında Ankara’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) araştırmacı olarak çalıştı. SETA yayınları arasında çıkan “Irak Siyasetini Anlama Kılavuzu” adlı çalışmanın yazarları arasındadır. ABD ve Türkiye’de çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında yazıları yayınlandı. Dünya Bülteni ve Haberiyat portallarında dış politika yazıları kaleme aldı. Baştürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veriyor.