Levent Barış Tüfenkci kimdir, nereli? Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci hayatı, biyografisi
HSK tarafından seçilen yeni Danıştay üyeleri kimler oldu? HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu da HSK tarafından Danıştay yeliğine seçildi. Levent Barış Tüfenkci’nin Danıştay üyesi olmasıyla birlikte Levent Barış Tüfenkci kimdir, nereli, kaç yaşında? Levent Barış Tüfenkci hangi görevlerde bulunduğu? soruları da sorulur oldu.
HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, HSK tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Peki Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli, kaç yaşında? Levent Barış Tüfenkci eğitimi ve hayatı!
Levent Barış Tüfenkci kimdir?
30 Mart 1971 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise düzeyindeki eğitimini Malatya'da tamamlayan Levent Barış Tüfenkci sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimibölümünden 1991 yılında mezun olmuştur.
07/12/1994 tarihinde Malatya İdari Yargı Hakim adayı olarak mesleğe başlayarak, sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Konya İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ve Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.13/03/2017 tarihinde HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2 Haziran 2022 tarihinde HSK tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.